'الخريجين' تشارك في اسبوع الطالب الجامعي الـ8 بجامعة حضرموت

ضمن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي الثامن شاركت مؤسسة الخريجين في المعرض الذي أقامته الجامعة.

وتأتي الفعالية ضمن فعاليات اسبوع الطالب والذي استمر لأربعة ايام متتالية خلال الفترة من 2الى 5 أبريل.

وحيث تمثلت مشاركة مؤسسة الخريجين بركن تعريفي عن المؤسسة وماقدمته خلال عامين للخريجين.

وشارك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس كامولا يوسف وثلاثة أعضاء آخرين بركن آخر تضمن مشروع حضرموت عاصمة للأمن الغذائي والذي يعتبر من اهم المشاريع المشاركة في مؤتمر جامعة حضرموت الرابع للعام الحالي.

وتم زيارة الاركان المشاركة بها المؤسسة من قبل السلطة المحلية ورئاسة الجامعة وعدد كبير من الاكاديمين والطلاب والخريجين وبعض القنوات ولاقت المشاركة استحسان الجميع.

وفي ختام المعرض تم تكريم متطوعي المؤسسة المشاركين في المعرض من قبل إدارة المؤسسة وذلك نظيرا لجهدهم المتواصل خلال أيام الفعالية.