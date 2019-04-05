شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بتعز ينقلب على حزب الاصلاح ويطالب بسرعة محاكمة قادة ميليشيا الحشد الشعبي التي ارتكبت جرائم حرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا المؤتمر الشعبي العام بتعز إلى الوقوف بمسؤولية أمام التجاوزات التي شهدتها المدينة القديمة بتعز ومعاقبة مرتكبيها.

وأكد بيان صادر عن مؤتمر تعز، صدر عقب اجتماع رأسه عارف جامل، أن موقف المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة من تلك الأحداث مؤيد للإجراءات التي أقرتها اللجنة الأمنية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19مارس الماضي برئاسة المحافظ، لكنه ليس مع التجاوزات التي صاحبت الحملة الأمنية، والتي يلزم الوقوف أمامها بمسؤولية ومعاقبة مرتكبيها.

وفي الإجتماع تحدث رئيس الفرع حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة تعز القديمة، واضعاً أعضاء قيادة المؤتمر بالمحافظة في الصورة لما حدث من تداعيات مؤسفة والجهود التي بذلت من قبل لجنة التهدئة التي رأسها لاحتواء الموقف.

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وقال جامل: نحن في فرع المؤتمر بالمحافظة نرفض بشكل قطعي التباينات والخلافات الحزبية التي ستؤدي إلى صراعات دموية وتجر تعز وأبناءها إلى مربع الفوضى والمواجهات المسلحة، موكداً التزام المؤتمر بمنهج الوسطية وعدم التكتل مع طرف ضد آخر.

وأضاف: سنواصل العمل بكل جهد لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في المحافظة، والعمل على وحدة الصف لمواجهة العدو المشترك للجميع وهو الميليشيات الانقلابية الحوثية لاستكمال تحرير ما تبقى من مدينة تعز والمديريات التي ما زالت تحت سيطرة تلك الميليشيات.

وأكد جامل وقوف المؤتمر إلى جانب قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ لتفعيل مؤسسات الدولة وتطبيق النظام والقانون، وبسط الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، ومع أية جهود تبذل لتحقيق وحدة الصف، ورفع معاناة أبناء تعز جراء الحرب والحصار من قبل الميليشيات الانقلابية الحوثية.

ودعا المؤتمر القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها تجاه تعز بالوقوف إلى جانب السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ.