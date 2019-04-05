شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار " استعادة الدولة لاغنيمتها " ...احرار تعز يطلقون غداً اكبر تظاهرة شعبية لاستعادة مؤسسات الدولة من العصابات المغتصبة لها ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في المدينة القديمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عا شباب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، مع ناشطين حقوقيين، للخروج في تظاهرة جماهيرية، غداً السبت، في مدينة تعز وسط اليمن.

وقال منظمو التظاهرة إن هدفهم التعبير السلمي عن موقفهم المساند لجميع ضحايا مليشيات الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح الإخواني، في مقدمتهم ضحايا المدينة القديمة.

Advertisements

وأشار المنظمون إلى أنهم سيجددون مطالبهم بإقالة ومحاسبة القيادات العسكرية المتواطئة مع مرتكبي جرائم القتل والنهب ومصادري إيرادات الدولة في مدينة تعز.

كما سيطالب المتظاهرون السلطة المحلية وقيادات الشرعية بوضع نهاية لمسلسل الانفلات الأمني في مدينة تعز، ومعالجة الاختلالات في المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وطبقاً للمنظمين، ستكون نقطة تجمع المتظاهرين في باب الكبير، وسينطلقون التاسعة صباحاً إلى أمام المقر المؤقت للمحافظة في شركة النفط في شارع جمال وسط مدينة تعز.