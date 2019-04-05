شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار " استعادة الدولة لاغنيمتها " ...احرار تعز يطلقون غداً اكبر تظاهرة شعبية لاستعادة مؤسسات الدولة من العصابات المغتصبة لها ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في المدينة القديمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عا شباب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، مع ناشطين حقوقيين، للخروج في تظاهرة جماهيرية، غداً السبت، في مدينة تعز وسط اليمن.
وقال منظمو التظاهرة إن هدفهم التعبير السلمي عن موقفهم المساند لجميع ضحايا مليشيات الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح الإخواني، في مقدمتهم ضحايا المدينة القديمة.
وأشار المنظمون إلى أنهم سيجددون مطالبهم بإقالة ومحاسبة القيادات العسكرية المتواطئة مع مرتكبي جرائم القتل والنهب ومصادري إيرادات الدولة في مدينة تعز.
كما سيطالب المتظاهرون السلطة المحلية وقيادات الشرعية بوضع نهاية لمسلسل الانفلات الأمني في مدينة تعز، ومعالجة الاختلالات في المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمحافظة.
وطبقاً للمنظمين، ستكون نقطة تجمع المتظاهرين في باب الكبير، وسينطلقون التاسعة صباحاً إلى أمام المقر المؤقت للمحافظة في شركة النفط في شارع جمال وسط مدينة تعز.
كانت هذه تفاصيل خبر تحت شعار " استعادة الدولة لاغنيمتها " ...احرار تعز يطلقون غداً اكبر تظاهرة شعبية لاستعادة مؤسسات الدولة من العصابات المغتصبة لها ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في المدينة القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.