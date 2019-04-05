شكرا لقرائتكم خبر عن قصف جوي ومدفعي مكثف على مواقع للحوثيين في صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بغارات جوية مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة.

وطالت الغارات عدة مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم شمالي المحافظة.

وأسفرت الغارات الجوية عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميلشيا، بالإضافة إلى إعطاب أطقم قتالية، كانت محملة بذخائر.

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كما شنت مدفعية قوات الجيش الوطني والتحالف العربي قصفا مكثفا على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.

القصف استهدف مواقع وتجمعات العناصر الانقلابية في مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وأسفر القصف عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى تدمير آليات وأطقم للميلشيا.

