ماذا قالت صحفية مصرية عن المجلس الإنتقالي وحزب الإصلاح في الجنوب ؟

أشادت الصحفية المصرية، ولاء عمران، بالمجلس الإنتقالي الجنوبي الذي قالت أنه يتمتع بشعبية كبيرة جداً في مختلف المحافظات الجنوبية ويحظى بتأييد واسع من مختلف الشرائح والأطياف الجنوبية .

وقالت الصحافية ولاء عمران خلال إستضافتها في برنامج "اليمن في أسبوع"، الذي تبثه قناة أبوظبي الفضائية ظهر الجمعة، أن المجلس الإنتقالي هو ثمرة كفاح وطني في الجنوب مدته 25 عاماً وتحديداً منذ العام 1994م، وأنه لا يوجد هناك من يعارض هذا المجلس الذي يسير على خطى ثابتة .

وكشفت ولاء عمران التي زارت العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت، قبل أشهر، تأثير حزب الإصلاح ذراع الإخوان في اليمن، في المحافظات الجنوبية .

وقال "هذا الحزب ليس له أي تأثير في الجنوب وأن القيادات الجنوبية لا تمنحه الفرصة لان يتدخل في شؤون المحافظة، كما أن هذا الحزب المحظور في مصر يعتبر منبوذاً في الشارع الجنوبي" .

وأتهمت الصحافية ولاء عمران خلال حديثها حزب الإصلاح بالوقوف وراء تقدم ميليشيا الحوثي الإنقلابية في الضالع، مؤكدة أن الإصلاح وميليشيا الحوثي الإنقلابية وجهان لعملة واحدة .