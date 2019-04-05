بن مبارك : اليمن يمر حالياً بحرب أهلية فرضت عليه من دولة مجاورة للعرب

قال سفير اليمن لدى واشنطن، الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، أن اليمن الذي يعتبر من الدول المؤسسة للجامعة العربية يمر حالياً بحرب أهلية فرضت عليه من دولة مجاورة للعرب في إشارة إلى إيران .

وأضاف "لكن هذه الدولة لم تحترم هذا الجوار ولَم تراع أواصر الدين والقربي مع جيرانها واستغلت مجموعة من اليمنيين لديهم تطلعات سياسية تقوم على دعاوى سلالية طائفية لكي تنفذ الى اليمن وتعبر منه لاستهداف جيرانها العرب ولمساومة الدول الغربية وابتزاز المجتمع الدولي عموما عبر التلويح بتهديد الملاحة الدولية تارة وعبر استهداف الدول المجاورة لليمن بصواريخ بالستية من صنعها يطلقها عملاؤها في اليمن من داخل البلاد التي أطبقوا عليها بسلاح الجيش اليمني الذي نهبوه وأرهبوا المواطنين بالقتل والتعذيب وتفجير المنازل" .

أكد السفير بن مبارك، أنه لن يكون هناك مكان لأي ميليشيا تحمل السلاح في المشهد السياسي اليمني .. مشدداً على ضرورة أن تتحول تلك الميليشيات إلى حزب سياسي ويسهم في رسم يمن المستقبل المتعافي الذي ننشده جميعا .

وتحدث بن مبارك في كلمته باللقاء السنوي للجامعات الامريكية الذي ينظمه المجلس القومي للعلاقات الأمريكية العربية, عن الجامعة العربية ككيان سياسي يمثل الأمة العربية ومنبر هام تطرح فيه مشاكلها وهمومها .. لافتاً إلى دور الجامعة في التعامل مع ملفات تهم المجتمع الدولي ككل مثل التجارة الدولية والعولمة ومكافحة الاٍرهاب ,

ويرى السفير بن مبارك ان الحلم القابل للتطبيق في اليمن والذي سيجعل منه دولة فاعلة في محيطها تفيده وتستفيد منه هو نموذج الدولة الاتحادية الذي يتبناه رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي والتف حوله اليمنيون بكل اطيافهم دعما لمشروعه ورؤيته حتى أتى الانقلاب الذي أوصل اليمن الى الوضع المعقد الذي يمر به الان.