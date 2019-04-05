شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاجئة ..انكسار غير مسبوق للحوثيين في جبهة " مريس " والجيش الوطني يباغت الميلشيا بضربات موجعة ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت المليشيات الحوثية إلى ضربات موجعة صباح اليوم الجمعة , تسبب في مقتل أكثر من 80 عنصرا حوثيا إضافة إلى عشرات الجرحى خلال المواجهات المسلحة التي دارت رحاها اليوم في منطقة جبهة مريس شمال محافظة الضالع مع قوات الجيش الوطني بعد هجوم حوثي على مواقع الجيش الوطني.

كما تمكنت قوات الجيش خلال المواجهات من تدمير طقم ودبابة وعربة بي ام بي بصواريخ حرارية.

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وعلى ذات السياق اشتدت وتيرة المعارك بشكل كبير بين الطرفين وصفت بأنها هي الاعنف , كما تم قصف متبادل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة عقب هجوما للحوثيين على مواقع الجيش في شمال وشرق منطقة مريس.

وأكدت المصادر أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا من مليشيات الحوثي في ثلاثة هجمات متواصلة شنتها مليشيات الحوثي على مواقع الجيش في قرية القهرة والجروف وصالان والرفقة وجبل وينان وحاولت التقدم في المواقع الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني .

وأكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة والحزام الأمني تمكنت من صد الهجوم، وشنت هجوما معاكسا على مواقع المليشيات في مناطق يعيس والزيله والسيلي شمال وشرق مريس.