توجيهات حوثية تكشف تورطها بإنتشار الأوبئة في مناطقها

كشفت توجيهات أصدرها، حمود عباد، المعين أميناً للعاصمة صنعاء من قبل الميليشيات الحوثية الإنقلابية، عن تورط الأخير بإنتشار الأوبئة والأمراض في مناطق سيطرتها .

ونصت توجيهات عباد إلى الجهات المختصة بمنع دخول الخضار المروية بمياه المجاري كاعتراف علني بمسؤولية المليشيات عن كثير من الأوبئة التي شهدتها اليمن وكانت قد اختفت ومنها الكوليرا.

وتضمن توجيه عباد بمنع دخول الخضروات المروية من المجاري أو المياه الراكدة إلى الأمانة حفاظاً على صحة المواطنين سيما في ظل انتشار وباء الكوليرا.

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ونص توجيه المليشيات الذي أعلنه عباد، أنه لن يتم السماح لوسائل النقل المحملة بالخضار بالمرور من النقاط الأمنية، وسيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق مالكي الأسواق المخالفة.

وتزامنت هذه التوجيهات مع مقاطع مصورة تداولها ناشطون تظهر عملية سحب مياه من قنوات المجاري لري المزارع القريبة.

ويرى مراقبون أن هذه التوجيهات تؤكد أن الميليشيات المدعومة من إيران تقوم باستخدام الأوبئة كورقة للترزق على أبواب المنظمات الدولية، وأيضاً استخدام الأوبئة كسلاح في الخارج وربط هذه الكوارث الصحية بالحرب واستمرارها.