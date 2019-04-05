قام اللواء فرج سالمين البحسني بزيارة لموقع الخليج 365،والتي تعد الزيارة الأولى للعاصمة المصرية، وكشف في حوارجرىء ل "الخليج 365"العديد من القضايا التي تهم المواطن الحضرمي منها على سبيل المثال لا الحصر "الكهرباء وأزمة الغاز المنزلي،وحصة حضرموت من الوديعة السعودية. كما كشف الاسباب الرئيسية في استمرار الازمة اليمنية، وجول أهداف ايران من اليمن والمنطقة العربية.

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كانت هذه تفاصيل خبر قريباً. . نكشف في حوار خاص ل "البحسني" قضايا تهم المواطن الحضرمي وأسباب حرب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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