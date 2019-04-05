محافظ حضرموت يزور موقع "اليمن العربي "

قام اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية بزيارة خاصة لموقع الخليج 365.

وأبدى محافظ حضرموت اعجابه الشديد على حسن الاستقبال،حيث كان في استقباله رئيس موقع الخليج 365 الدكتورجمال محسن.

وقام محرر الخليج 365 بإجراء حوار خاص كشف فيه محافظ حضرموت العديد من الملفات منها قطاع النفط وقطاع الكهرباء وغيرها من الأمور التي تهم المواطن الحضرمي.