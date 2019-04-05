شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب عبدالملك الحوثي يفاجئ ممثلين عن قبائل بكيل أثناء الذهاب لمشاهدة قاتل الشيخ ” السكني ” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مقرب من الشيخ ” أحمد سالم السكني ” إن مندوب زعيم جماعة الحوثيين ” عبدالملك الحوثي ” فاجئ اللجنة المشكلة من مشايخ بكيل للذهاب للاطلاع على تواجد مشرف الحوثيين ” أبو ناجي الماربي ” المتهم بقتل الشيخ ” أحمد سالم السكني ” صباح الإثنين الماضي في منطقة صرف بالعاصمة صنعاء.

وأكد المصدر في تصريح لـ “: المشهد اليمني ” إن وفداً من مكتب زعيم الحوثيين وممثل شخصي عنه وعن وزارة الداخلية ومفتشها العام الذي تسيطر عليها الجماعة في صنعاء قدمت رسالة إلى قبائل بكيل المحتشدة في منطقة صرف منذ الإثنين الماضي بأن المشرف الحوثي ” أبو ناجي الماربي ” أصبح لدى الأجهزة الأمنية .

وأوضح المصدر ” إن اللجنة الحوثية طلبت ممثلين عن القبائل للذهاب إلى إدارة البحث الجنائي والمباحث للاطمئنان بتواجد القاتل في السجن وبعد وصول الممثلين الخمسة من أبناء القبائل وممثلي عبدالملك الحوثي عصر أمس إلى الإدارة تفاجأوا بعدم وجود المتهم الحوثي ” أبو ناجي الماربي” ,

وأشار المصدر ” إلى أن مدير البحث الجنائي أبلغ الوفدين بأن المتهم تم تسليمه أمس الأول لقيادي بارز في سلطة الحوثيين لم يذكر اسمه اللجنة.

وأضاف المصدر ” إن الوفد الممثل للحوثيين أبلغ القبائل بأنه تم تهريب القاتل بحماية من مدير أمن محافظة العقيد ” محمد الجبري ” إلى جهة مجهولة كونه تربطه علاقة قرابة.

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على الصعيد ذاته قال المصدر ” إن وفد حوثي رفيع وصل صباح اليوم إلى مكان الاحتشاد لأبناء قبائل بكيل ضم كلاً من ” محمد علي الحوثي ” و ” أبو علي الحاكم ” ومحافظ صنعاء ” حنين قطينة ” وقدموا عشرة بنادق صواب وطلبوا من القبائل رفع الاحتشاد من المنطقة إلا أن القبائل ردت بصوت واحد بأنها لن تغادر المكان حتى يتم تسليم القاتل وإعدامه .

وأضاف المصدر ” إن القيادات الحوثية غادرت المكان دون أي ترحيب من مشائخ القبائل الذين كشفوا مماطلة سلطة الحوثيين ومحاولة تضييع القضية.

وقال المصدر ” إن جثة الشيخ ” السكني ” لا تزال في الثلاجة حيث رفضت القبائل دفنه حتى يتم تسليم القاتل وتنفيذ حكم الإعدام.

وأقدم مشرف الحوثيين في منطقة ” صرف ” أبو ناجي الماربي ” على قتل الشيخ السكني صباح الإثنين الماضي بطريقة غادرة من الخلف أثناء حضور الشيخ لحل قضية نزاع على أرضية تابعة لأحد الأهالي من أبناء ” عيال سريح ” بمحافظة عمران.

هذا ولاتزال عشرات الوفود تصل تباعاً إلى منطقة صرف من قبائل حرف سفيان وعيال سريح وعيال يزيد وريدة بمحافظة عمران إضافة إلى توافد القبائل من مناطق الحيمة وأرحب وخولان بمحافظة صنعاء.

