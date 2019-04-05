شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يستهدف تجمعات واليات حوثية قرب مركز مديرية عبس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن طيران التحالف العربي صباح اليوم الجمعة أربع غارات استهدفت تجمعات ومركبات عسكرية لمليشيا الحوثي، شمال مركز مديرية عبس بمحافظة حجة – شمال غرب اليمن. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إن مقاتلات التحالف العربي، استهدفت تجمعات حوثية، واسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير أربعة أطقم عسكرية وكانت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة قد نفذت عملية نهاية الأسبوع قبل الماضي حررت خلالها أجزاء واسعة شمال مديرية عبس وصولا إلى تخوم مزارع الجر غرب مركز مديرية عبس كبرى مدن محافظة حجة

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