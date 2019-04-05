شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان هااام من البنك المركزي بشأن الدولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن البنك المركزي، مساء اليوم الجمعة، لكافة المواطنين بأنه يمكنهم صرف الدولار باي إصدار وبنفس سعر السوق من البنوك التي فتحت نوافذ لصرف العملات الأجنبية للمواطنين بحسب ما تم الاتفاق معهم في اجتماع يوم أمس الخميس، ابتداءً من يوم الاحد المقبل الموافق 7 ابريل 2019.

وقال البنك المركزي في تعميم اطلع عليه “المشهد اليمني” أن هذا الاجراء يأتي بهدف حماية المواطنين اليمنين من الاستغلال والتلاعب بأسعار صرف الدولار من إصدارات 2006 وما قبلها.

وأوضح التعميم ان البنك المركزي يلتزم بقبول كل الإصدارات لعملة الدولار من البنوك وسيقوم البنك المركزي بالتصرف وفقا لبرنامج ترحيل العملات الأجنبية، ابتداءً من يوم الاحد المقبل الموافق 7 ابريل 2019 يمكنكم التوجه الى البنوك الحكومية (البنك الاهلي اليمني – كاك بنك) التي بادرت بفتح نوافذ لصرف العملات.

وأكد البنك المركزي بأن على جميع البنوك و الصرافين الالتزام بقبول كل الاصدارات لعملة الدولار ومصارفتها بنفس السعر للإصدارات الحديثة التزاما بالتعليمات الصادرة بالتعميم الصادر في 5 مارس 2018. كما و سيتم في الايام القادمة تنفيذ حملات للتأكد من الالتزام بذلك وسيتعرض المخالفين للعقوبات وفقا للقانون.