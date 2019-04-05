الميليشيات تغنص حياة المواطنين في حيس بالقصف والحصار .. فيديو

لا يمر يوماً على سكان مديرية حيس بمحافظة الحديدة، دون قصف أو إعتداء تمارسه ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي ترابط قواتها على تخوم المدينة التي تم تحريرها من مسلحيها قبل عامين .

وتستمر المليشيا بتصدير الخوف والرعب مع كل صاروخ أو قذيفة تطلقها على منازل المدنيين الذين أصبحوا ضحايا حرب عبثية تشنها مليشيات الحوثي على اليمنيين منذ ما يزيد عن أربعة أعوام .

إحدى القذائف الغادرة التي أطلقتها المليشيا انفجرت بالقرب من امرة تبلغ من العمر ٣٠ عاما أصابتها وفارقت الحياة على إثرها بعد أربعة عشر يوم من إصابتها بشظايا القذيفة .

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، لا تكاد تمضي ساعات معدودة على سكان مدينة حيس حتى تتلقى منازلهم وأسواقهم ضربات من مليشيات الحوثي بمختلف الأسلحة ناهيك عن الحصار الحوثي الذي أذاقهم الويل ومنعهم من الوصول إلى مزارعهم وأماكن عملهم .

ولا يزال شبح الإرهاب والدمار بسبب المجازر الحوثية يخيم على أهالي مديرية حيس ؛ فقذيفة واحدة لا يتعدى وزنها العشرة كيلو جرام يطلقها الحوثيون على منزل مواطن كفيلة بتحويل حياتهم الى مأتم تأبى السنين أن تمحوه فكيف والسماء تُمطر قذائف دون توقف !! .