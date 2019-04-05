المالية تعلن صرف رواتب 33 ألف موظف في الصحة في مناطق سيطرة الانقلاب

أعلنت وزارة المالية، صرف مرتبات نحو 33 ألف موظف في قطاع الصحة بالمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك ضمن مرتبات موظفي الصحة بعموم محافظات الجمهورية.

وأكد نائب وزير المالية سالم بن بريك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن صرف مرتبات موظفي الصحة بالمحافظات الخاضعة للانقلابيين، يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التي تأتي انطلاقاً من حرص الحكومة الشرعية على القيام بمسؤولياتها وواجباتها الوطنية والإنسانية تجاه كافة أبناء الشعب اليمني بمختلف محافظات الجمهورية بدون استثناء.

ولفت إلى أن صرف المرتبات للموظفين بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين يأتي تجسيداً لموقف الحكومة الشرعية بأنها حكومة لكل اليمنيين، وذلك رغم تعنت ميليشيا الحوثي واستمرارها في رفض توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ونهبها للإيرادات تحت مسمى "المجهود الحربي" لتمويل حربها المستمرة ضد اليمن واليمنيين.

وكانت وزارة المالية بدأت منذ مطلع العام الجاري 2019م، صرف مرتبات موظفي الحديدة، وكذا المئات من أعضاء هيئات التدريس وموظفي الجامعات في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.