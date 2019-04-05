الزبيدي يتحدث في حوار على بي بي سي عن الرئيس هادي وحزب الإصلاح

عدن - الخليج 365

يتحدث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، عن الرئيس عبدربه منصور هادي، وحزب الإصلاح في الحكومة الشرعية، وذلك خلال برنامج بلا قيود الذي سيبث يوم الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش ويعاد بثه خلال الأسبوع، على قناة بي بي سي العربية .

وأكد الزبيدي تقدير المجلس الإنتقالي الجنوبي لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي كحاكم للشرعية، وإن اختلفوا معه بشأن حكومته حسب قوله .. مشيراً إلى أن جزءاً من حكومة هادي، ممثلا في حزب الإصلاح أو الإخوان المسلمين كما يصفهم، لا يعمل لصالح البلاد.

وقال الزبيدي أنّ لحزب الإصلاح ارتباطات خارجية وأجندة خاصة به، إضافة إلى أنه لم يستطع أنْ يحقق تقدماَ على الأرض في مديرية صرواح التي لا تبعد عن صنعاء كثيراَ، بالرغم من الدعم الكبير الذي يجده من التحالف العربي على حد قوله.

وكان اللواء الزبيدي قد ظهر في حديث تلفزيوني على قناة روسيا اليوم خلال زياره إلى العاصمة موسكو، بناءاً على دعوة رسمية من الخارجية الروسية .