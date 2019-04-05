مليشيا الحوثي تعدم عدداً من عناصرها في المحويت بتهمة الفرار من الجبهات

الخليج 365 – المحويت

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على اعدام مقاتلاً من عناصرها بسبب دفاعه عن ابن عمه من الاعتداء عليه أمام إحدى المحلات التجارية في سوق الرجم بمحافظة المحويت غرب البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مجاميع مسلحة من المليشيا بقيادة الحوثي أبو سيف من محافظة عمران قامت بمباشرة إطلاق الرصاص على الشاب " حنين حسين علي المدحني " الذي كان قد انخرط معهم للقتال في جبهة الساحل الغربي ، لكنه عاد الى المديرية ، ورفض العودة إلى الجبهة بعد مقتل اثنين من إخوانه وجرح الثالث وهم يقاتلون في صفوف المليشيا .

وأضافت المصادر أن موكب لقيادات حوثية على رأسها ( محمد علي الحوثي ووزير المياه في حكومة الانقلاب ) مرّ من مديرية الرجم ، صباح يوم أمس الخميس ، وفرضت المليشيا طوارئ على امتداد الطريق الواصل بين صنعاء والمحويت، وأن سبب قتله كان لاعتراضه على مسلحين اعتدوا على ابن عمه في احدى المحلات بسوق الرجم ليبرر القاتل أنه فار من الجبهات لذا قام بقتله مباشرة .

وأكدت المصادر أن " المدحني " وبعد عودته من الجبهات كان يحذر شباب المنطقة من الذهاب الى جبهات الحوثيين لكونهم يقدمونهم إلى الموت ويتركون القتلى والجرحى في ميدان المعركة ويفرون، خاصة بعد مقتل اثنين من إخوانه وجرح الثالث وهم يقاتلون في صفوف الحوثيين.

