الدعيس يطلع وزير لبناني على نتائج الإنقلاب الذي يدعمه حزب الله

أطلع سفير اليمن لدى بيروت عبدالله الدعيس اليوم الجمعة، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية اللبناني سليم جريصاتي، نتائج إنقلاب ميليشيا الحوثي الكارثية، على اليمن والبنية التحتية للبلاد .

وأشار الدعيس الى أن الميليشيات ادخلت اليمن في ويلات الحروب بعد فرض خياراتها بقوة السلاح بدعم مالي وعسكري ولوجستي من إيران وحزب الله.

وقال " لولا دعم إيران لمليشيا الحوثي واستغلالها لتناقضات القوى اليمنية لما استطاعت دخول صنعاء والاستيلاء على السلطة.. متطرقاً إلى التطورات والمستجدات وجهود الحكومة الشرعية المساندة للتحرك الدولي الهادف لإنهاء الحرب والضغط على المليشيا الانقلابية لتترك السلاح وتنخرط في العملية السياسية.

وأكد الدعيس مؤكداً على حرص الحكومة على حقن دماء اليمنيين والتخفيف من معاناتهم .. مشيراً إلى جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتواجدها في العاصمة المؤقتة عدن.

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من جانبه أشار الوزير جريصاتي إلى زيارته لليمن قبل الانقلاب الحوثي ومكوثه قرابة الشهرين في صنعاء في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على القوانين اليمنية.

وقال انه " لمس حالة الانسجام العام في أداء وعمل مؤسسات الدولة ولم يكن يتوقع أن تسوء الأوضاع إلى هذا الحد وان تنهار الدولة بليلة وضحاها ".

وأكد جريصاتي على عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين وقال أن رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون يتابع باهتمام مسار الأحداث في اليمن ويدعم دومًا الرؤى الهادفة لإحلال السلام.

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