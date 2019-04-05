مخاوف من تفشي الكوليرا في شرعب الرونة بعد تسجيل أول حالة وفاة

تعز - الخليج 365

كشفت مصادر طبية في مديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز، عن مخاوفها من تفشي وباء الكوليرا بعد تسجيل أول حالة وفاة في المديرية .

وقالت المصادر، أن إن مكتب الصحة بالمديرية سجل عدد 226 حالة إشتباه بالكوليرا فيما أكدت الفحوصات المخبرية ثبوت 33 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن .. مشيرة إلى أن أربع عزل تكاد تكون الأكثر تأثرا بالموجة الثالثة من الوباء هي بني زياد ، وشرقي حمير ، والإشراف ، وبني حسام ، وقرية وادي الفل التي سجلت أمس وفاة أول حالة متأثرة بالوباء.

ووجهت السلطات الصحية في شرعب الرونة نداءاً الى الجهات المعنية سرعة التدخل لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة العشرات خلال موجتيه الأولى والثانية حيث أكدت مصادر محلية وفاة ما لا يقل عن 58 شخصا أغلبهم من النساء والأطفاء آنذاك.

وبحسب الدكتورة فخرية نصر فإن المراكز الصحية في المديرية بحاجة ماسة إلى المحاليل الوريدية إضافة إلى زيادة في عدد العاملين في قطاع الرعاية الصحية وكذا مختصين في حملات التحصين ورش المبيدات والتوعية التي تعد من أهم وسائل مواجهة تفشي الوباء.