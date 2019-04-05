شكرا لقرائتكم خبر عن ’’عبدالملك الحوثي’’ يدخل بـ ’’سيارة مدنية’’ أهم منطقة استراتيجية في محافظة تابعة للشرعية ومليشياته تعلن السيطرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ناشطون إن زعيم المليشات عبدالملك الحوثي تمكن من إسقاط إحدى أهم المناطق الاستراتيجية عسكريا باستخدام سيارة مدنية أهداها لأحد مشائخ آل الصيادي الذي خان أهله ومنطقته وسلمها للحوثيين.

حيث بثت قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، خبرا جاء فيه ،ان احد مشائخ آل الصيادي ،ويدعى عبدالواحد الصيادي يتلقى التهاني بسقوط منطقة ناصة .

وفي مقطع فيديو ظهرفيه الصيادي، وهو احد مشائخ العود ايضا، وهو يتلقى المباركات بسقوط ناصة ومباركا لما اسماهم بالمجاهدين هذا السقوط.

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كما ظهر في الفيديو قيادي حوثي وهو يسلم الشيخ الصيادي مفتاح سيارة مدنية قال إنها هدية من زعيم المليشيات "السيد" عبدالملك الحوثي بمناسبة دوره في إسقاط منطقة ناصة الاستراتيجية.

كما ظهر في المقطع الصيادي وهو يردد الصرخة الى جانب مليشيا الحوثي، ويتهم الناشطون والمقاومة في العود ومريس الشيخ الصيادي، على مواقع التواصل الاجتماعي بإنه خائن لمنطقته وهو من سهل مرور ميليشيا الحوثي الى العود ومريس.

وتشهد قرى العود قصفا بالمدفعية والهاون مما ادى الى نزوح الألاف من الأسر ، كما تعرضت بقالة احمد سيف الجسري لقذيفه جراء القصف مما ادى الى اصابة عدد من المواطنيين بعضها خطيرة.