شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو: وزير الدفاع المقدشي يعلن عن مفاجأت كبيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة الخميس عن مفاجئة كبيرة تحدث عنها وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي، خلال الأيام القادمة. وذكرت المصادر" أن المقدشي كشف عن تسليم رواتب شهرية لمنتسبي الجيش الوطني من شهر ابريل وحتى نهاية العام 2019". Advertisements وأوضحت المصادر" أن لجان البصمة ستستكمل عملها خلال شهر ابريل، لتبدأ رسميا من نهايته صرف المرتبات بشكل مستمر وشهريا". وكانت قبل أيام قليلة وقعت المملكة العربية السعودية مع البنك المركزي اليمني اتفاقية تتعلق بالرواتب الشهرية والميزانية العامة للبلاد.

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