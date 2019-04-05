شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تواصل قصف حيس.. وتتسبب في مقتل سيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت المليشيات الحوثية خرق الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة بمحافظة الحديدة من خلال إطلاق القذائف على منازل المواطنين في مديرية حيس.

وتستمر مليشيا الحوثي في تصدير الخوف والرعب مع كل صاروخ أو قذيفة تطلقها على منازل المدنيين الذين أصبحوا ضحايا حرب عبثية تشنها مليشيات الحوثي.

وتسببت إحدى القذائف الغادرة التي أطلقتها المليشيا في استشهاد امرأة تبلغ من العمر ٣٠ عاماً.

ويعاني سكان مدينة حيس من استمرار مليشيا الحوثي قصف منازلهم وأسواقهم بضربات من مختلف الأسلحة.