هذا هو السعر الحقيقي الذي أعلنته محلات الصرافة للدولار والريال السعودي قبل قليل (آخر تحديث)

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم الجمعة 5 ابريل 2019م.
أسعار الصرف في صنعاء
الدولار الأمريكي:
الشراء|510 البيع | 515
الريال السعودي :
الشراء| 135.5البيع| 137
أسعار الصرف في عدن
الدولار الأمريكي :
الشراء|515 البيع | 520
الريال السعودي :
الشراء |136البيع | 138
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