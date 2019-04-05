شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو السعر الحقيقي الذي أعلنته محلات الصرافة للدولار والريال السعودي قبل قليل (آخر تحديث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم الجمعة 5 ابريل 2019م.

أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي:

الشراء|510 البيع | 515

الريال السعودي :

الشراء| 135.5البيع| 137

أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي :

الشراء|515 البيع | 520

الريال السعودي :

الشراء |136البيع | 138



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا هو السعر الحقيقي الذي أعلنته محلات الصرافة للدولار والريال السعودي قبل قليل (آخر تحديث) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.