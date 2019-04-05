عاجل : حصيلة أولية للقتلى وجرحى انفجار عنيف بالعاصمة صنعاء.. تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - حصيلة أولية للقتلى وجرحى انفجار عنيف بالعاصمة صنعاء.. تفاصيل

قُتل ثلاثة طلاب وجُرح ثمانية آخرون اليوم الأربعاء 3 إبريل 2019 م في انفجار قذيفة بأحد مدارس العاصمة صنعاء.

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وقال مصدر تربوي بالعاصمة صنعاء في تصريح خاص لـ«مأرب برس» إن قذيفة «مضاد طيران» كانت بحوزة أحد الطلاب الذي حصل عليها في طريقة اثناء توجه الى المدرسة انفجرت في أحد الفصول الدراسية بمدارسة "الفتح " في همدان بمنطقة بيت "دودة" شمال العاصمة صنعاء .

واوضحت المصادر بأن الطالب الذي جلب القذيفة لم يكن يعلم بخطورة المقذوف ما دفعه للعب بها وضربها بقوة وهو ما ادى الى انفجارها حيث أودت بحياة ثلاثة طلاب من زملاءه وإصابة ثمانية آخرين البعض منهم في حالة خطره.

وذكرت المصادر بأن القذيفة هي من مخلفات الحرب الحوثية والتي كانت تستخدمها كذخيرة خاصة بمضادات الطيران والتي كان يتم إطلاقها من قبل الحوثيين عقب إنطلاق عاصفة الحزم بشكل عشوائى في سماء العاصمة ومن مناطق متفرقة بهدف إسقاط مقاتلات التحالف العربي التي لم تصيب أيا منها بأذى ولكنها تسببت في قتل الكثير من المواطنين بعد ان كانت تعود بشكل أمطار غزيرة من القذائف على رؤس المواطنين