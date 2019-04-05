شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : خطأ قاتل... قذيفة حوثية تستهدف قائد الشرطة العسكرية بتعز قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجأ قائد الشرطة العسكرية بتعز العميد جلال الشميري باعجوبة بعد سقوط قذيفة حوثية على الموقع الذي كان يتواجد به في منطقة الضباب ظهر اليوم وقال مصدر عسكري في تعز لـ""الخليج 365"" ان العميد الشميري كان يتفقد النقاط العسكرية في منطقة الضباب واثناء تجريب سلاح دوشكا فوق الطقم سقطت قذيفة حوثية على الطقم مما ادا الى مقتل العديد من افراد الشرطة العسكرية واصابة العميد الشميري اصابات طفيفة

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