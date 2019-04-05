شكرا لقرائتكم خبر عن تغير طارئ في (أسعار الصرف) .. ومحلات الصرافة تلجأ لهذه الخطوة خوفًا من الضربة القاضية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوقفت محلات الصرافة، في العاصمة صنعاء، وعدن، عمليات بيع وشراء العملة، بشكل مؤقت، وذلك مع استمرار هبوط قيمة العملات الأجنبية مع الريال اليمني الذي شهد تحسناً ملحوظا، منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وبحسب مصادر محلية، فقد أوقفت محلات الصرافة في صنعاء وعدن، عمليات بيع وشراء العملة، حتى إشعار أخر؛ نتيجة المخاوف من عودة هبوط الريال اليمني، مقابل العملات الأجنبية.

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وقال ناشطون، إن مخاوف الصرافين ترجع إلى أن هذا الانخفاض قد يكون مجرد هبوط مؤقت، يهدف إلى استنزاف السيولة من العملات الصعبة، من السوق المحلي، وتكبد شركات الصرافة خسائر فادحة، في ظل الشائعات التي تثير قلق المودعين في منازلهم للعملات الصعبة، وتدفعهم لإخراجها وبيعها في السوق لكي يتم سحبها.

يُشار إلى أن سعر الدولار أرتفع، أمس الأربعاء، إلى 515 ريال، بعد أن وصل يوم الثلاثاء إلى سعر 500 ريال وما دونها.

وكان البنك المركزي اليمني قد أعلن، مطلع الأسبوع الجاري، اتخاذ اجراءات جديدة لفرض استقرار سعر الريال اليمني، وكذا إقرار آلية موحدة لاستيراد المشتقات النفطية، للعمل على تحسين سعر العملة.