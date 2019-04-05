شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مواجهات عنيفة : مناطق في هذه المحافظة الشمالية تتحرر وسط انتصارات كبيرة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة عند الساعات الاخيرة من ليل امس الثلاثاء 3 إبريل 2019 م من تحرير عدد من المناطق الجديدة في مديرية عبس بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد. وتواصل قوات الجيش الوطني منذ سبعة ايام عملياتها العسكرية الواسعة في مديرية عبس وتخوض معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية. ووفقاً لموقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" فقد تمكنت قوات الجيش الوطني مساء امس من احكام سيطرتها على قرية الطينة غربي عزلة بني حسن وعدد من المناطق المجاورة لها مواصلة تقدمها المتسارع باتجاه مزارع الجر. Advertisements وكانت قوات الجيش الوطني في المنطقة الخامسة حررت خلال الايام الماضية عدد كبير من القرى التابعة لعزلة بني حسن في عبس وصولا الى الخط الاسفلتي الرابط بين شفر وحيران. ووسط الانهيارات التي تعصف بصفوف العناصر الانقلابية كبدها الجيش الوطني عددا كبيرا من القتلى والجرحى اضافة الى اسر اربعة من عناصر المليشيا الحوثية، كما استعاد اليات عسكرية وأسلحة خفيفة ومتوسطة. ومنذ انطلق العملية الاخيرة للجيش الوطني في عبس فإن عدد الاسرى الحوثيين في مديرية عبس بلغ نحو خمسين عنصرا، فيما لقي العشرات من عناصر المليشيا مصرعهم بينهم قيادات ميدانية مالك ثواب مدير عام مديرية عبس المعين من قبل المليشيا، وأبو حسن المؤيد المشرف الحوثي في عزلة بني حسن.

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