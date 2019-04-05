شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الأحمر ينشر هذه الصورة وناشطين يحللون ما ورائها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الشيخ القلبي المثير للجدل 《حميد الأحمر 》 صورة لقصر السلطان الكثيري بمدينة سيئون . واعتبر ناشطين أن نشر القائد في حزب الاصلاح حميد الأحمر لهذه الصورة ليرسل رسالة مفاده أن حزب الإصلاح اليمني لا يزال يسيطر على وادي حضرموت برغم الهجوم الشديد الذي يتلقاه الحزب من مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الامارات العربية المتحدة.

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