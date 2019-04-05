شكرا لقرائتكم خبر عن أبكى اليمنيين الفنان ‘‘محمد عبده’’ يزور هذا المنشد اليمني المعتقل بالسعودية ..والأخير يفاجئ الجميع بـ‘‘أناشيد تفطر القلب’’(الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



سلطت وسائل الإعلام السعودية، الضوء على فيديو للمطرب الشهير محمد عبده أثناء زيارة سابقة لسجن المباحث العامة في جدة.

وحرص عبده، كما في الفيديو، على مقابلة عددًا من النزلاء، كان على رأسهم المنشد الشهير ربيع حافظ، المعتقل منذ سبتمبر الماضي.

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وغنّى محمد عبده وربيع حافظ معا، وهو ما أثار تعليقات واسعة، تعاطفت مع ربيع حافظ، وطالبت بالإفراج عنه وأنشد ربيع حافظ الكلمات الشهيرة المنسوبة للإمام علي بن أبي طالب :

"فكم لله من لطف خفي، يدق خفاه عن فهم الذكي؛

وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي؛

وكم أمر تساءُ به صباحا فتأتيك المـسرة بالعشي؛

إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي".



كما ردد ربيع حافظ أغنية محمد عبده اليمنية الشهيرة:

"يا مستجب للداع، جب دعوتي بإسـراعِ،

واشف جميع أوجاعي، يامرتجى يارحمان،

اغفر لعبد مذنب، من الخطايا يسكب،

بحب ساكـن يثـرب، طه شفيـع النيـران".



ويعود تاريخ الزيارة، بحسب وسائل إعلام سعودية، إلى يوليو من العام الماضي.



يذكر أن ربيع حافظ تخرج من كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو حافظ للقرآن الكريم، وفقا لما ذكره ناشطون.