شكرا لقرائتكم خبر عن قائد كبير بصعده ينجو من محاولة اغتيال داخل معسكره في عملية جريئة للحوثيين هي الاولى من نوعها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حالة هي الأولى من نوعها تقدم جماعة الحوثي الإرهابية بترتيب عملية إغتيال تستهدف العميد محمد العجابي قائد اللواء الثالث عاصفة المشارك في عملية تحرير صعدة وحجة.



حيث نجى قائد اللواء "العجابي" ومرافقيه صباح اليوم بمعسكر اللواء بصعدة, وأصيب منفذ العملية بإنفجار القنابل اليدوية اثناء محاوله رميها على القائد "العجابي", وتم نقله إلى المستشفى الميداني ليتم علاجه والتحقيق معه بحسب معلومات حصل عليها الأمناء نت.



ويذكر بأن منفذ العملية حوثي تدرب على يد الجماعة الإنقلابية لأشهر عديدة ولكن بائت عملية الإغتيال بالفشل أمام يقضة رجال الجيش الوطني في اللواء الثالث عاصفة الذين تصدوا لهذه العملية الجبانة.



والجدير ذكره أن أبطال اللواء الثالث عاصفة قد خاضوا معارك عنيفة في محور صعدة وحجة حيث تم دحرهم في العديد من القرى والجبال والسيطرة عليها وبهذا الإنتصارات العظيمة جعلت المليشيات في حالة من الذعر واللجؤ إلى مثل هذه الأعمال الإرهابية عبر أدواتها الرخيصة الجبانة المندسين بين أوساط أفراد الجيش الوطني.



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