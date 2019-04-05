شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الحكومية تقول إنها سيطرت على مواقع جديدة في عبس حجه وتواصل التوغل في المديرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت القوات الحكومية إنها سيطرت على قرية في مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن ، عقب معارك ضد الحوثيين.



وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للقوات الحكومية، في بيان له، إن تلك السيطرة جاءت في نطاق العملية العسكرية في المديرية التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي.



وقال المركز إن القوات الحكومية سيطرت على قرية الطينة غرب عزلة بني حسن وتقدمت باتجاه مزارع الجر، وذلك بعد أيام من تحرير عديد القرى التابعة لبني حسن شمالي المديرية، التي تعد المديرية الأكبر في حجة سكانًا ومساحةً.



وأضاف إن ذلك أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وأسر أربعة آخرين، إضافة إلى استعادة آليات عسكرية وأسلحة خفيفة ومتوسطة.



ووفق المركز الإعلامي فإنه "يصل عدد الأسرى الحوثيين منذ انطلاق العملية العسكرية إلى نحو خمسين حوثيًا، واستعادة العديد من الاليات العسكرية من مدافع ومنصة إطلاق صواريخ وأطقم وأسلحة مختلفة".



وقال "خلال العملية العسكرية، لقي عشرات الحوثيين مصارعهم، بينهم القياديان مالك ثواب مدير عام مديرية عبس المعين من قبل المليشيا، وأبو حسن المؤيد مشرف الحوثيين في عزلة بني حسن".



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