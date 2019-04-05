شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح جديد لمحافظ صعدة يتحدث عن الخطة القادمة في البقع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد محافظ صعدة اللواء هادي طرشان الوائلي لـ”العربية”، أن هناك 3 مديريات في المحافظة تم تحريرها، مع اقتراب تحرير المديرية الرابعة.



وأشار الوائلي، أن هناك معارك تدور في 8 مديريات من محافظة صعدة من أصل 15 مديرية، وأن الجيش لا يبعد سوى 30 كيلومترا من مركز المحافظة، مؤكداً أنه بالتعاون مع قيادة التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية سيتم إعادة فتح منفذ البقع في الأيام المقبلة.



جاء ذلك عقب اجتماع للجنة الأمنية لمحافظة صعدة برئاسته في محافظة مأرب اليمنية، بحضور وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم عبود، ووكيل جهاز الأمن السياسي العميد الركن نور الدين اليامي ومدير عام شرطة المحافظة وقادة الوحدات والفروع الأمنية بالمحافظة.



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