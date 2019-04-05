شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل الرجل العجوز..’’امرآة عجوز’’ تستعد لخلافة ’’بوتفليقة’’ لرئاسة الجزائر..تعرف عليها(صورة + فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته، يوم 2 أبريل/ نيسان الجاري، قبل نهاية فترة ولايته الحالية، التي كان من المقرر انتهاؤها نهاية الشهر الجاري.

واستقال بوتفليقة عقب موجة من الاحتجاجات شهدتها الجزائر لمناهضة الحكومة، ورفض خططه للسعي لولاية خامسة منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وجاءت استقالته، عقب مطالبة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في وقت سابق من ذات اليوم، باتخاذ قرارات حاسمة لحل الأزمة السياسية، إضافة إلى مطالبته بوتفليقة بالتنحي فورا".

وخرج آلاف الجزائريين للاحتفال بقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستقالة من رئاسة البلاد.

وفي يوم 3 أبريل، عقب يوم من استقالة بوتفليقة، بدء اجتماع المجلس الدستوري لإقرار حالة الشغور الرئاسي.

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وحسب المادة 102 من الدستور، ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة، وذلك وفقا لموقع قناة "النهار" الجزائرية.

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

ورغم أن الفريق أحمد قائد صالح هو الاسم الأبرز، الذي ظهر خلال الأزمة الأخيرة في الجزائر، إلا أن هناك أسماء أخرى، يمكن أن تكون ضمن الأسماء المرشحة لخلافة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، تضم جنرالا متقاعدا وسيدة، ومرشحا سابقا للرئاسة الفرنسية.

وأورد موقع هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" 11 اسما، قال إنهم سيمثلون أبرز اللاعبين في الساحة الجزائرية، بعد استقالة بوتفليقة، من ضمنهم السيدة لويزة حنون،

وتعد لويزة حنون، المرأة الوحيدة حتى الآن، المرشحة للمشاركة في السباق على كرسي الرئاسة.