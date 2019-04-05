شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من يمن نت للمشتركين بمضاعفة السرعات في عرض مدته 90 يوم (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الشركة اليمنية للاتصالات السلكية واللاسلكية عن عروض جديدة لمشتركيها في خدمة الانترنت، ابتداءً من السبت المقبل.
وبحسب الوثيقة فإن العروض جاءت بمضاعفة السرعة ضعفين خلال فترة العرض ومدتها 90 يوم.
ويشمل العرض الذي يبدأ من السبت القادم لغاية 90 يوم كافة الفئات ( بروزني، فضي، ذهبي).
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