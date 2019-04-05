شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد (أول فيديو) واضح يوثق لحظة اعتداء الحوثيين على الفنان ’’ملاطف الحميدي’’ وحلق شعر رأسه الطويل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
اقتحم عناصر من الحوثيين عرساً في مدينة رداع في البيضاء (وسط اليمن) ونكلوا بالحاضرين وبالفنانين المشاركين في الحفل.
وأكد أقارب الفنان الشعبي اليمني، ملاطف الحميدي، الذي كان في حفل العرس، أن مسلحين حوثيين اقتحموا مكان العرس واعتدوا عليه بالضرب بأعقاب البنادق، ثم قاموا بحلق شعره الطويل الذي اشتهر به أثناء رقصاته الشعبية الشهيرة التي تُعرف بـ”البرع”.
وأبلغ المشرفون الحوثيون الفنان أن إطالة شعره بشكل زائد يُعد من الأشياء التي تتعارض مع تعليمات زعيم الجماعة الذي يزعم أنه يريد من خلالها محاربة “الغزو الثقافي الغربي”.
وحذر الحوثيون الحميدي من الإدلاء بأي تصريح، إلا أنه أخبر أقاربه بما حدث له وبث صورة له على “فيسبوك”، وهو يرقد في أحد مستشفيات صنعاء يتلقى العلاج من دون شعره المعهود. يذكر أن هذه الحادثة ليست فريدة من نوعها، حيث سبق واقتحم مسلحون حوثيون حفلات أفراح وحفلات تخرج طلبة جامعيين في صنعاء وذمار وعمران بذريعة استخدام الآلات الموسيقية بجسب صحيفة المرصد.
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