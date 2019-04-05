شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان بدء أوسع عملية عسكرية في هذه الدولة العربية والإمارات وامريكا ودول غربية تتدخل وتصدر بيان عاجل "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، بدء أوسع وأكبر علمية عسكرية في طرابلس لاستهداف الإرهابيين. Advertisements وقالت قوات متحالفة مع الجيش الليبي أنها سيطرت على نقطة تفتيش غرب طرابلس. وأكدت حكومات دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية أنها تشعر بقلق بالغ بشأن القتال حول مدينة غريان الليبية وحثت جميع الأطراف على وقف التصعيد على الفور. وقالت حكومات الدول الخمس في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن اليوم :" في هذه اللحظة الحساسة من مرحلة التحول في ليبيا فإن اتخاذ الوضع العسكري والتهديد بعمل أحادي لن يؤدي إلا إلى المجازفة بجر ليبيا نحو الفوضى.. نعتقد بقوة بأنه لا حل عسكريا للصراع في ليبيا".

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