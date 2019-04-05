شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور ...فضائح حزب الاصلاح تتزايد بصورة غير مسبوقة ...هذه المرة من مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صورعن فضيحة جديدة لحزب الاصلاح ( اخوان اليمن ) في محافظة مأرب.

وأظهرت الصور أطقم تابعة لجبهة مأرب وصرواح يباع على متنها ( الحبحب ) وذلك في احدث تطور في محافظة مأرب.

واثارت الصورالتي تعتبر فضيحة موجة من السخرية بشبكة التواصل الاجتماعي حيث اعتبر ناشطون يمنيون ان ذلك يكشف مدى العبث الذي تقوم به قوات الاحمر وحزب الاصلاح في استخدام اطقم التحالف العربي بغير محلها.

كما اعتبر اخرون ان ذلك يعد اهانة للجيش الوطني الذي تحول جنوده لبيع الحبحب على متن الاطقم بدلاً من استخدامها في مهاجمة المليشيا الحوثية.

وكانت في وقت سابق كشفت صور عن سرقة قيادات اخوانية بمأرب اطقم مقدمة التحالف دعم لجبهات مأرب ونهم ودفن بعضها تحت الارض وبعضها الاخر مخبئة في احد منازل قيادات الاخوان بمأرب.