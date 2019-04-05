شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات جبهات تعز وصعدة والعود ومريس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في محافظة الضالع، اليوم الخميس، “إن مقاتلات التحالف العربي شنت، فجر اليوم، غارات جوية على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهتي العود ومريس شمال محافظة الضالع”.

واشارت المصادر، الى “أن الطيران استهدف خطوط الإمداد في نقيل حدة الرابط بين محافظتي إب والضالع عبر مديرية النادرة، وكذا مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في بيت الشوكي وجبل ناصة غرب جبهة مريس.

وعلى ذات الصعيد، صدت قوات اللواء 35 مدرع بمحافظة تعز، اليوم الخميس، هجوماً واسعاً وكبيراً، شنته مليشيا الحوثي الارهابية على مواقعه بجبهة الأقروض جنوب شرق المحافظة،

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لكن جنود اللواء صدوا كل محاولات المليشيا وكبدوهم قتلى وجرحى.

ويخوض جنود اللواء 35 مدرع معارك شرسة ضد ميليشيا الحوثي التي تحاول منذ أيام التقدم في جبال الأقروض لرفع معنويات عناصرها المنهارة التي تزج بالعشرات منهم في معارك خاسرة.

الى ذلك قال محافظ محافظة صعدة اللواء هادي طرشان الوايلي، أن قوات الجيش الوطني تخوض، معارك محتدمة في ثمان مديريات، من أصل 15 مديرية في المحافظة، ولا تبعده سوى ثلاثين كيلومتر عن مركز المحافظة.