شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي سعودي يصدم الانفصالين في جنوب اليمن بشهادة تاريخية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي السعودي المعروف أبو مشعل انه طوال التاريخ لم يكن الجنوب العربي يحمل اسم اليمن الجنوبي وأكد السياسي السعودي في تغريدة على موقع تويتر بقوله, ان الجنوب العربى لا يتجزأ من اليمن Advertisements واوضح أبو مشعل على حد قوله ان اليمنيين ولغرض بأنفسهم اوهموا الجنوبيين بأن بلادهم اسمها اليمن الجنوبي وهذا غير صحيح. واضاف:طوال التاريخ لم يكن الجنوب العربي يحمل اسم اليمن الجنوبي وتابع قائلاً : الجنوب هو الجنوب واليمن هو اليمن.

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