شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يظهر لحظة محاولة شاب للإنتحار من أعلى كوبري بالطائف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد كوبري خالد بن الوليد بمحافظة الطائف صباح اليوم الخميس ، محاولة فاشلة لانتحار احد المواطنين بالقفز من أعلى الكوبري وذلك بعد سيطرة رجال الأمن على الموقف وسط تعطل الحركة المرورية .



وتفصيلاً ، فقد وصل رجال الأمن للموقع المشهود فور ورود بلاغ إلى مركز العمليات الأمنية يفيد بإعتزام شاب الإنتحار بالقفز من أعلى الكوبري ، ليبدأ الشاب خطته بتصوير نفسه و تصوير رجال الأمن من حوله ، لينشر الصور عبر تطبيق ” سناب شات ” .



وبينما حاول الأمن إثناءه عن قراره في مفاوضات قرابة ، أصر الشاب على فعلته ليمسكه رجال الأمن فيما أفلت من قبضتهم على ارتفاع اقل إذ امسكه احدهم ليسقط مصاباً بسحجات بسيطة ، كما أُصيب رجل الأمن بسحجات في يده .



وتم نقل الشاب إلى المجمع الملك فيصل الطبي بالطائف عن طريق إسعاف الهلال الأحمر، بعد أن تم الكشف عليه في الموقع ، ومن المقرر استكمال الإجراءات النظامية في مركز شرطة الشرقية ، مع الأخذ في الإعتبار انه لم يكن في حالة طبيعية .



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