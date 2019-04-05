شاهد.. مصرع مواطناً عمانياً في اليمن (صورة + تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - لقي مواطن عماني مصرعه في اليمن ، قبل منتصف ليلة الخميس 2019 /4/4.

وذكرت صحيفة "عدن الغد " أن المواطن العماني من أصول صومالية، لقي مصرعه على يد شاب عشريني مسلح ، جراء أطلاقه عليه النار من سلاح الي كلاشنكوف بجوار إحد الفنادق في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة.

وأفاد شهود عيان كانوا على مقربة من الحادث أن الشاب المسلح ارتكب جريمته بسبب شجار حدث بينه وبين المجني عليه ومشادات كلامية ليقدم المسلح بإطلاق رصاصتين على المواطن العماني اصابته في الصدر فسقط على الأرض مضرجاً بدمائه.

واضافوا: بأن مواطنين هرعوا إلى مكان الحادث في محاولة لإسعافه المجني عليه، إلى إحدى المستشفيات بالمدينة إلا انه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله المستشفى بدقائق.

فيما قام صاحب الفندق وعاملين بالإمساك بالجاني وتسليمه للأجهزة الأمنية ، ولاحقا هرعت سيارة شرطة إلى مكان الحادثة حيث قام أفراد من الأمن بتصوير وتحريز مسرح الجريمة وفتح ملف تحقيق مع الجاني لكشف أسباب ارتكاب جريمته التي تفيد المصادر أن طابعها جنائي وليس لها اية حسابات سياسة.

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