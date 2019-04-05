تصريحات مثيرة لمحافظ البنك المركزي حافظ معياد

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عدن - ياسمين التهامي - حافظ معياد يقول إن البنك المركزي اليمني سيستمر بإجراءات الحفاظ على استقرار العملة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فخر معياد أن المصرف سيستمر بإجراءات الحفاظ على استقرار العملة المحلية الذي شهدها اليمن مؤخراً.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم ايضاً رئيس الحكومة معين عبدالملك مع مدراء البنوك التجارية والإسلامية في اليمن، انعقد في عدن، وتناول مستجدات القرارات الاقتصادية والإجراءات الأخيرة التي اتخذها المركزي.

وأوضح حافظ معياد أن البنك المركزي سيستمر في وضع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حالة الاستقرار الذي شهدته العملة المحلية مؤخرا بما يحقق مزيدا من التحسن الاقتصادي.

ودعا معياد البنوك المحلية إلى المساهمة في إنعاش الوضع الاقتصادي، من خلال توحيد آليات العمل والتعاون المشترك لمواجهة الصعوبات في سبيل تعافي القطاع المصرفي وإعادة الثقة للبنوك.

وأشاد معياد بجهود رئيس الحكومة لاهتمامه بهذا القطاع الهام وحرصه على معالجة الوضع الاقتصادي ومتابعته الحثيثة لكافة الإجراءات التي من شأنها الإسهام المباشر في تعزيز العمل المصرفي والحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

من جهتهم، ووفقاً لوكالة سبأ الحكومية، عبر مدراء البنوك المحلية عن شكرهم للحكومة، وما اتخذته من إجراءات لحماية الاقتصاد اليمني، مثمنين خطة العمل الطارئة التي اتخذها البنك المركزي اليمني الهادفة الى استقرار سعر صرف الريال وبما ينعكس بشكل إيجابي على تحسن الوضع الاقتصادي في كل اليمن.