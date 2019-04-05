شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء.. الحكومة تولي محافظة الضالع اهتماما خاصا كغيرها من المناطق المحررة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، باسناد من تحالف دعم الشرعية، ضد مليشيا الحوثي الانقلابية،في جبهات الضالع ومختلف الجبهات.

ونوه خلال لقائه اليوم محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، بالالتفاف الشعبي والمقاومة الباسلة لدحر مليشيا الحوثي من بقية المناطق التي لازالت تحت سيطرتها شمالي الضالع.. مؤكدا على ضرورة استكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة، التي لا زالت تقبع تحت وطأة مليشيات الحوثي الانقلابية، وتقديم كافة الاحتياجات الضرورية، والاستمرار في دعم وتعزيز قوات المقاومة والجيش الوطني.

واطلع رئيس الوزراء من محافظ الضالع، على مستجدات الأوضاع العسكرية والخدمية والأمنية في المحافظة، ومستوى إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها، والمتمثلة في استكمال مشروع مستشفى الضالع، وبناء المجمع الحكومي للمحافظة.

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كما اطلع على الجهود التي تبذلها السلطات المحلية لمعالجة آثار ما خلفته الحرب الهمجية، التي شنتها المليشيا الحوثية على عدد من المديريات والمناطق، وأهم الاحتياجات العاجلة وفقا ومصفوفة الأولويات الأساسية.

وأشار رئيس الوزراء الى أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تولي محافظة الضالع اهتماما خاصا كغيرها من المناطق المحررة، من خلال سعيها إلى تطبيع الأوضاع وتفعيل مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدوره، ثمن محافظ الضالع جهود الحكومة المبذولة، لتطبيع الأوضاع في المحافظة في مختلف المجالات، وتقديم الاحتياجات اللازمة، وإسهامها الفاعل في تذليل الصعوبات والتحديات التي تعيق قيادة المحافظة عن أداء مهامها في ظل المرحلة الراهنة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس عوض باحارثة