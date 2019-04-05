شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة إيرانية جديدة تخترق أجواء اليمن وتتجه لمساندة المليشيات بجبهة مشتعلة وهذا مصيرها (اعلان رسمي) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت القوات المشتركة، الخميس 4 أبريل/ نيسان 2019م، عن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع تابعة لميليشيا الحوثي، فوق منطقة الفازة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة غربي البلاد. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن الميليشيا الحوثية قامت بتوجيه الطائرة المسيرة لاستهداف مواقع المقاومة المشتركة في الفازة، غرب التحيتا. Advertisements وأكد إسقاط الطائرة المسيرة، وإفشال محاولة الميليشيا الوصول للهدف الذي كانت تخطط له. وكان التحالف العربي أعلن، مساء الثلاثاء، عن اعتراض طائرتين بدون طيار أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط بالأراضي السعودية. وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي، إنه ونتيجة لاعتراض الطائرتين المعاديتين فقد تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين نتج عنها إصابة 5 مدنيين بينهم امرأة وطفل، ووجود بعض الأضرار المادية بعدد من المنازل وكذلك 4 مركبات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة إيرانية جديدة تخترق أجواء اليمن وتتجه لمساندة المليشيات بجبهة مشتعلة وهذا مصيرها (اعلان رسمي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.