شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي : هذا ماسيحدث..بسبب إجراءات البنك المركزي الأخيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الدكتور والخبير الاقتصادي مساعد القطيبي في منشور على حائطه بالفيسبوك رصده محرر التنمية برس انه ليس من الحكمة أن يوجّه البنك المركزي شركات الصرافة بالتوقف عن بيع وشراء العملات الأجنبية لأن النتيجة حتما ستؤدي الى عودة السوق الموازية (السوق السوداء).





وتابع قائلا حتى إن كان هذا التوجيه استباقا لمعالجات اقتصادية قيل أن البنك المركزي بصدد اتخاذها، كان الأجدر بالبنك أن يهيئ لها من خلال استباقها باجراءات تخدم توجهاته الجديدة والمعالجات التي سيتبناها لتحسين أسعار الصرف واستقرارها.





وأشار مع العلم أن قيام البنك المركزي بإعطاء هكذا توجيهات لشركات الصرافة(في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة) ستعطي لنا الحق في اتهام البنك المركزي بالمساهمة في خلق حالة جديدة من التدهور في أسعار الصرف والتي ربما يريد لها أن تسبق إعلانه عن أية معالجات جديدة ينوي اتخاذها ليكون لهذه المعالجات أثرا ملموسا وسريعا على أسعار الصرف.







وأختتم منشوره بالقول تابعه التنمية برس ويحسب له نجاحا كبيرا بذلك، وهو الاحتمال الذي نحاول استبعاده حاليا بالرغم من عدم توفر مبررات بديلة له (منطقية ومقنعة)، ظنا منا بإن إدارة البنك المركزي تعي حجم المهمة والمرحلة الحالية وأنه من المستبعد أن تفكر بهكذا تفكير سخيف.



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