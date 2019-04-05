شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان: لم يتبقى الا البشير وتكتمل هذه الصورة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشرت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام صورة لعدد من رؤساء دول عربية ويظهر في الصورة الرؤساء العرب الذي تنحوا عن منصب الرئاسة بعد خروج شباب في الساحات بما يسمى ثورات الربيع العربي مطالبين برحيلهم
وكتبت الناشطة توكل كرمان في تغريدة على موقع تويتر تابعها محرر ” عدن الغد ” بالقول : لم تبقى الا البشير، هيا يا حبايب خلصوا ، مافيش وقت
واضافت توكل كرمان هاشتاج #تسقط_بس!!
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