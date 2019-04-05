شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أربع سنوات من الحرب ... بيان هام وعاجل من غالبية الاحزاب السياسية وحزب الاصلاح يفاجئ الجميع بهذا الموقف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد أربع سنوات من الحرب وتمنع الكثير من الاحزاب والكيانات السياسية رفع الصوت الشجاع المنادي باصلاح الخلل في منظومة الشرعية، اصدرت اليوم غالبية الاحزاب السياسية باستثناء الاصلاح بيانا هاما عرج على كل نقاط الضعف التي اعترت منظومة الشرعية خلال سنوات الحرب الاربع، وهذا يعتبر البيان الاول الذي فيه الكثير من المصارحة والمكاشفة للشعب اليمني الذي فاق اصطباره على المصائب والاوجاع اصطبار اي شعب في الدنيا.

وهذا نص البيان



وقفت الأحزاب والتنظيمات السياسة الموقعة على هذا البيان أمام تطورات الأحداث الجارية في بلادنا منذ الانقلاب على الشرعية الدستورية والتوافقية وإشعال الحرب وبعد سنوات من التعثر والفشل في توفير الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين والعجز عن تثبيت الأمن والاستقرار نتيجة للتفرد بالقرار واحتكار مواقع السلطة ما أطال أمد الحرب والانقلاب ومضاعفة المعاناة وتدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية وتهديد مستقبل الدولة ووحدتها وكيانها .

وإذا تؤكد الأحزاب والتنظيمات السياسية على التمسك بخيار السلام المستدام القائم على المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولاسيما القرار 2216 فإنها تعيد التأكيد والتشديد على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وإحلال السلام الشامل والمستدام ولايمكن أن يتحقق إلا بالالتزام بالشراكة الوطنية والتوافق وفق لما هو محدد بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل مؤسسي من العاصمة المؤقتة عدن وتعزيز صفوف الشرعية والمكونات المؤيدة لها وإجراء اصلاحات جوهرية في مختلف الأجهزة والمؤسسات , ولأسيما مؤسستي الجيش والأمن وفق البرنامج التنفيذي لتحالف القوى السياسية الذي أقرته المكونات السياسية ووقعت عليه منذ ما يقارب العامين والذي يقوم على أساس الشفافية والنزاهة وقواعد الحكم الرشيد وينهي حالة الفوضى والفساد ويقيم نموذج جاذب للدولة في مناطق سيطرة الشرعية , ويحدث تعديلاً جوهرياً في موازين القوى على الأرض من شأنه أن يجبر الانقلابيين على الخضوع للمفاوضات والقبول بالحل السياسي لإنهاء انقلابهم وتسليم السلاح وإرساء السلام المستدام .

ونشيد هنا بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية واسهاماته بالحفاظ على اليمن وهويته العربية وإسقاط التمرد والانقلاب .

وندعو التحالف إلى دعم برنامج الإصلاحات والتنمية والإعمار مع ما يقوم به من دور عسكري وسياسي والذي يجسد الأخوة العربية ووحدة المصير والهدف.

إن الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على هذا البيان تجدد دعوتها لإنعقاد مجلس النواب بصورة عاجلة في النصف الأول من شهر أبريل وفق أجندة وطنية واضحة ومحددة لمباشرة مهامه وفقاً للدستور والقانون وما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتوافق على هيئة رئاسته ولجانه لمباشرة مهامها بشكل مؤسسي وتنفيذ الإصلاحات الجذرية والجوهرية في مختلف الأجهزة والمؤسسات.

كما تدعو إلى مبدأ الشراكة والتوافق والإسراع في إعلان وإشهار التحالف السياسي للمكونات السياسية والاجتماعية الداعمة للشرعية والذي سبق التوقيع على كل وثائقه قبل عامين وبالتزامن مع إنعقاد مجلس النواب وتجدد الدعوة لعودة كل مكونات الدولة وقيادات المكونات السياسية للعمل بالداخل والإلتحام بالجماهير والإرتباط بقضاياهم وقيادة معركة التحرير وإعادة البناء والإعمار معاً وبشكل مباشر

والله الموفق

صادر يوم الخميس ٢٠١٩/٤/٤

المؤتمر الشعبي العام

الحزب الإشتراكي اليمني

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

حزب العدالة والبناء

حزب اتحاد الرشاد اليمني

اتحاد القوى الشعبية

حزب البعث العربي الإشتراكي

حزب البعث العربي الإشتراكي القومي