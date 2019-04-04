شكرا لقرائتكم خبر عن الريال ينهض في السوق المحلي ويقترب من تسعيرة الحكومة الرسمية (الصرف اليوم الخميس) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عمم البنك المركزي اليمني لمحلات الصرافة في عموم البلاد، وقف عملية بيع وشراء العملات الأجنبية.
وألزم البنك المركزي اليمني الرئيسي محلات الصرافة بوقف بيع وشراء العملات الأجنبية، من أجل العمل على ضبط سعر الصرف.
ونجحت هذه الإجراءات في توقيف انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، واستقراره عند رقم محدد يقترب من رقم تسعيرة الحكومة الرسمية.
ووصل سعر الريال اليمني اليوم الخميس في معظم مناطق البلاد بالنسبة للدولار إلى 510 - 515 (شراء - بيع ) ريال يمني لكل دولار أمريكي واحد.
فيما السعودي عند 130 - 135 (شراء - بيع) ألف ريال يمني لكل ألف ريال سعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر الريال ينهض في السوق المحلي ويقترب من تسعيرة الحكومة الرسمية (الصرف اليوم الخميس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.