شكرا لقرائتكم خبر عن حسناء.في الخارجيه القطريه تفاجأ السعودية بهذا الظهور الغير مسبوق وتفجر مفاجأة بخصوص قضية " خاشقجي " ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقالت المتحدثة باسم الدبلوماسية القطرية في حوار أجرته معها مؤخرا صحيفة "واشنطن تايمز"، إن بلادها أمسكت لسانها العام الماضي عن تلك القضية، حتى لا يتفاقم التوتر في المنطقة.

ولفتت السيدة الخاطر إلى أن الدوحة التزمت بهذا النهج حتى حين تصاعدت المزاعم الدولية بشأن تورط العائلة المالكة، مضيفة أن بلادها كان بإمكانها تسييس القضية، وكان يمكن أن تلعب بها بسهولة.

وتابعت المتحدثة القطرية قائلة إنه بدلا من ذلك "أخذنا المقعد الخلفي، لمجرد أنه كان الشيء الصحيح الذي كان يتوجب علينا عمله".