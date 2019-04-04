الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

القصة الكاملة لمقتل فتاة يمنية بعدن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لمقتل فتاة يمنية بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر أمنية، عن تعرف الأجهزة الأمنيةعلى هوية الفتاة التي عُثر عليها مقتولة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت المصادر أن أسرة الفتاة تعرفوا على صورتها وقدموا صباح اليوم من محافظة أبين لتسلم جثمانها من الأجهزة الأمنية.

Advertisements

وبحسب المصادر فقد تبين أن الفتاة من منطقة الحصن مديرية خنفر جعار بمحافظة ابين وتبلغ من العمر 28عام، وتدعى "ن، م ص، ا".

وتم اختطاف الفتاة قبل مقتلها من حي كريتر حيث تقيم عند خالتها بحي كريتر وتعيش في عدن للدراسة.

ولاتزال السلطات تباشر التحقيق في هذه الواقعة التي أثارت تفاعلاً كبيراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القصة الكاملة لمقتل فتاة يمنية بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا