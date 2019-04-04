شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لمقتل فتاة يمنية بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر أمنية، عن تعرف الأجهزة الأمنيةعلى هوية الفتاة التي عُثر عليها مقتولة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت المصادر أن أسرة الفتاة تعرفوا على صورتها وقدموا صباح اليوم من محافظة أبين لتسلم جثمانها من الأجهزة الأمنية.

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وبحسب المصادر فقد تبين أن الفتاة من منطقة الحصن مديرية خنفر جعار بمحافظة ابين وتبلغ من العمر 28عام، وتدعى "ن، م ص، ا".

وتم اختطاف الفتاة قبل مقتلها من حي كريتر حيث تقيم عند خالتها بحي كريتر وتعيش في عدن للدراسة.

ولاتزال السلطات تباشر التحقيق في هذه الواقعة التي أثارت تفاعلاً كبيراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.